مسرور بارزاني يجتمع مع لافروف على هامش مؤتمر ميونيخ

2019/02/15 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- عقد مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

ووصل بارزاني الى ميونيخ مساء يوم الخميس في ثاني مشاركة له في المؤتمر الذي يُعقد سنوياً ويعد من أهم الفعاليات الأمنية في العالم.

ويُتوقع أن يبحث مسرور بارزاني مع وزير الخارجي الروسي آخر مستجدات الوضع فيما يتعلق بمحاربة الارهاب والعلاقات الثنائية.

#HappeningNow: @masrour_barzani, Chancellor of @KRSCPress, meets with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on the sidelines of the 2019 Munich Security Conference.#TwitterKurds #Iraq #Russia pic.twitter.com/RvInU3Bfcc

— Kurdistan 24 English (@K24English) February 15, 2019

كما يتوقع أن يبحث الجانبان الوضع العام في العراق وسوريا.

وتعود انطلاقة مؤتمر ميونيخ للأمن والتعاون إلى عام 1963، وأصبح فيما بعد منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم لمناقشة السياسات الأمنية في إطار حوالي 30 جلسة للنقاش بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً من أعلى القيادات على مستوى العالم.

ويعقد المؤتمر في شهر شباط فبراير من كل سنة في مدينة ميونيخ الألمانية.



وتقتصر فعالياته على الاجتماعات والنقاش دون بيانات ختامية.





