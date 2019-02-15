القبض على خمسة دواعش في القائم

2019/02/15 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} القت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم الجمعة، القبض على خمسة ارهابيين ينتمون الى عصابات داعش في غرب محافظة الانبار.

وذكر مصدر في العمليات لوكالة {الفرات نيوز} انه "ضمن العمليات الاستباقية التي تجريها قيادة عمليات الجزيرة وتفعيل الجهد الاستخباري والامني لتفكيك الخلايا النائمة والقضاء عليها وفي اطار معلومات استخبارية دقيقة توفرت لدى استخبارات الفرقة تم القاء القبض على 5 مطلوبين للقضاء وفق المادة 1/4 ارهاب"، لافتا الى ان "الارهابيين ينتمون الى عصابات داعش الارهابية في منطقة ختيلة التابعة لناحية الرمانة في قضاء القائم".انتهىبواسطة: حميد الفهداوي

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