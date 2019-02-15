النفط يسجل أعلى مستوى له في 2019

2019/02/15 | 14:14

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بغداد اليوم- متابعة

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، أعلى مستوى في 2019 مدعومة بخفض الإنتاج، الذي تقوده منظمة "أوب...





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