2019/02/15 | 14:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، أعلى مستوى في 2019 مدعومة بخفض الإنتاج، الذي تقوده منظمة "أوب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط يسجل أعلى مستوى له في 2019) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، أعلى مستوى في 2019 مدعومة بخفض الإنتاج، الذي تقوده منظمة "أوب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط يسجل أعلى مستوى له في 2019) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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