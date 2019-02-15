الداخلية الكويتية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية

2019/02/15 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الخميس، على ضرورة تعويض المتضررين من الأمطار التي شهدتها البلاد.

وعقد رئيس الوزراء الكويتي اجتماعا اليوم مع قيادات الدولة في غرفة عمليات وزارة الداخلية، لبحث مواجهة الظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأعلنت السلطات الكويتية صباح اليوم عن توفیر 214 شقة فندقیة للمتضررین من تقلب أحوال الطقس الذي تشھده دولة الكویت حالیا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

من جانبها، قالت الأرصاد الجویة الكويتية إن طقس البلاد، نھار الیوم الخمیس، غیر مستقر والریاح جنوبیة شرقیة معتدلة إلى نشیطة السرعة تتراوح بین 20 و50 كیلومترا في الساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدیة أحیانا وتقل الرؤیة الأفقیة في بعض المناطق.

وأضافت الأرصاد على موقعھا الإلكتروني الرسمي أن الطقس لیلا یكون غیر مستقر والریاح جنوبیة شرقیة إلى شمالیة شرقیة معتدلة إلى نشیطة السرعة تتراوح بین 20 و 60 كیلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة، تكون رعدیة أحیانا.

وعلقت الكويت الرحلات الجوية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيا، وحولت رحلات الهبوط إلى مطارات البحرين والدمام ودبي بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتسببت في سيول.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الإدارة العامة للطيران المدني ستعلن عن موعد استئناف الملاحة الجوية.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إن حركة الملاحة الجوية ستظل متوقفة في مطار الكويت الدولي حتى الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وفي القاهرة قالت مصادر ملاحية مصرية إن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكويتية متجهة من لندن إلى الكويت اضطرت للهبوط بمطار القاهرة أمس الأربعاء لسوء الأحوال الجوية في الكويت حيث تم إنزال ركاب الطائرة ونقلهم إلى أحد الفنادق لحين تحسن الطقس.

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