2019/02/15 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المنسحبون من انتخابات اللجنة الاولمبية يوضحون سبب انسحابهم

15/02/2019 13:35:00 PM |

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واع / بغداد / م .ا

اعلن المنسحبون من انتخابات الجمعية العمومية للجنة الاولمبية، الجمعة، عن جملة من الاسباب التي دفعتهم للانسحاب، في مقدمتها عدم وجود سند قانوني للانتخابات، واستخدام "المال الرياضي" لأغراض انتخابية.

وذكر بيان للمنسحبون تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )"لكي لا نكون جزء من عصا القرار الدولي التي يتعكز عليها البعض لجلد رياضتنا، وكسر ارادته القانونية نعلن انسحابنا من الانتخابات للمكتب التنفيذي وللأسباب التالية".

وكانت انتخابات الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، جرت اليوم الجمعة في العاصمة بغداد، وشهدت الانتخابات جملة انسحابات، وهم علي جبار، وطالب فيصل، وسمير الموسوي، واياد نجف، وصباح الكناني، وحسين العميدي، وخليل ياسين، وغازي فيصل، وشمس الدين عبد العال.

واسفرت الانتخابات عن حصول المرشحين ادناه على الاصوات التالية:

احمد صبري ١٨ صوتا

رعد حمودي ١٨ صوتا

صفاء صاحب ١٧ صوتا

طارق عبد الرحمن ١٧ صوتا

وهاب الطائي ١٧ صوتا

فلاح حسن ١٧ صوتا

بيداء كيلان ١٧ صوتا

فرقد عبد الجبار ١٧ صوتا

مهند احمد ١٧ صوتا

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