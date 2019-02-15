طيران الجيش يقتل ثلاثة من مجرمي داعش غربي الانبار

2019/02/15 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة، بان ثلاثة من مجرمي داعش قتلوا بقصف جوي للطيران الجيش غربي الانبار .وقال المصدر، ان” طيران الجيش قصف عجلة لعصابات داعش الاجرامية حال تسللها من الاراضي السورية باتجاه صحراء قضاء القائم غربي الانبار، ما ادى الى مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم الاجرامي بعد ان […]

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