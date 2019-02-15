2019/02/15 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..يتفاخر وزراء خارجية العرب، بالجلوس مع رئيس الوزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ومسؤولين دوليين في غرفة واحدة في وارسو، ويتحدثون عن ما وصفوه بـ”التهديد الإيراني لمنطقة الشرق الأوسط”، حسب زعمهم.وعلى مدى أشهر طويلة سعى نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكريس “مواجهة التهديد الإيراني” أولوية في الشرق الأوسط على حساب حل الصراع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في مؤتمر وارسو..



وزراء خارجية العرب يتفاخرون بالتطبيع مع نتنياهو ويتجاهلون القضية الفلسطينية! alansaar.

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