قيادي كوردي يستقيل من تيار عمار الحكيم

2019/02/15 | 14:22

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شفق نيوز/ قدم عيسى رشيد البرزنجي مسؤول العلاقات الوطنية لتيار الحكمة في السليمانية استقالته من التيار لاسباب لم يذكرها.والبرزنجي وهو كوردي وعضو الهيئة العامة في النيار يعد من قيادات الحكمة في السليمانية بالاضافة الى مصطفى كاوه الحفيد نائب أمين تيار الحكمة في السليمانية وهو حفيد الشيخ محمود الحفيد، المعروف بملك كوردستان.

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