صور: طائرة سعودية تقل فنانين عراقيين لحضور مهرجان طنطورة

2019/02/15 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أظهرت صور، الجمعة، مجموعة من الفنانين العراقيين على متن طائرة خاصة متوجهة إلى السعودية لحضور فعاليات مهرجان طنطورة. وبحسب الصور التي أطلع عليها “ناس”، اليوم (15 شباط 2019)، فإن فنانيين في الغناء والتمثيل والمسرح تواجدوا على متن الطائرة وأبرزهم، محمد عبد الجبار، فاطمة الربيعي، حسين نعمة، شذى سالم، جلال كامل، سناء عبد […]

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