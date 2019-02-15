2019/02/15 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..قدم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الجمعة، تعازيه للوائين 313و314 بالحشد الشعبي لاستشهاد عدد من عناصرهم في سامراء.وقال الحاج ابو مهدي المهندس في بيان تلقى /الانصار/ نسخة منه، “ببالغ الحزن والفخر تلقينا نبأ استشهاد الكوكبة المجاهدة من لواء ٣١٣ ولواء ٣١٤ التي تدافع عن حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس معزيا شهداء سامراء: سنواصل معركتنا ضد الارهاب alansaar.

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