تراجع فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو في ديسمبر

2019/02/15 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض فائض الميزان التجاري لدى منطقة اليورو في شهر ديسمبر، وسط تراجع ضئيل في الصادرات.





وأظهرت البيان الصادرة عن "يوروستيت"، اليوم الجمعة، أن فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو المعدل موسمياً سجل مستوى 15.6 مليار يورو في شهر ديسمبر وهي نفس توقعات المحللين، مقابل مستوى 15.8 مليار يورو المسجلة في نوفمبر السابق لها.





وأوضحت البيانات أن صادرات منطقة اليورو في ديسمبر الماضي تراجعت عند مستوى 192.2 مليار يورو، مقابل مستوى 192.4 مليار يورو في الشهر السابق لها.





وعلى مستوى واردات منطقة اليورو في الشهر الأخير من العام الماضي فاستقرت عند مستويات نوفمبر مسجلة 176.6 مليار يورو.





وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1284 دولار.





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