الحشد الشعبي يستنكر جريمة سيستان وبلوجستان في ايران

2019/02/15 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..استنكر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الجمعة، الجريمة الإرهابية التي استهدفت منتسبي حرس الثورة الإسلامية في سيستان وبلوجستان بايران.وقال الحاج ابو مهدي المهندس في بيان تلقى /الانصار/ نسخة منه :”أتقدم باحر التعازي باستشهاد كوكبة من حرس الثورة الأبطال في الحادث الإرهابي الحاقد الذي تزامن مع الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية التي […]

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