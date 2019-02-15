2019/02/15 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي بمحافظة ديالى، اليوم الجمعة، بغلق جسر وسط المحافظة بسبب مخاوف من سقوطه.وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ، ان دائرة بلدية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية بعقوبة تغلق جسر الشريف وسط المدينة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية بعقوبة تغلق جسر الشريف وسط المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).