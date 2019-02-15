رسميا.. فالفيردي يُمدد عقده مع برشلونة

2019/02/15 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة،اليوم الجمعة، تجديد عقد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، لمدة .

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