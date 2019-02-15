الدفاع لواع: لن نحتاج الى قوات أجنبية لحماية وطننا

2019/02/15 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الدفاع اليوم الجمعة، قدرة القوات بجميع صنوفها على حماية الاراضي العراقية، وانها لن تحتاج الى قوات اجنبية تدافع عن العراق بدلا عنها

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