يوفنتوس في نزهة ضد فروسينوني بالكالتشيو الايطالي

2019/02/15 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.,.يستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، في ذهاب دور 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، باختبار سهل أمام ضيفه فروسينوني، في افتتاح الجولة 24 من الدوري الإيطالي.ويغرد يوفنتوس خارج السرب محلياً، حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي، وهو الفريق الوحيد الذي يبقى دون خسارة في البطولات الأوروبية […]

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