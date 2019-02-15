القبض على 3 أشخاص زورو سندات أراضي في كربلاء

2019/02/15 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت القوات الامنية، القبض على 3 أشخاص زورو سندات أراضي عقارية في محافظة كربلاء.

وذكر مصدر امني لـ”النور نيوز”، ان “قوة من استخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء ألقت القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتزوير سندات أراضي عقارية تقدر بالمليارات”.

وأشار الى ان “إلقاء القبض جاء وفق المادة ٢٨٩، والمتهمين ارسلوا الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية”.

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