البحرين.. صدامات عنيفة قرب مركز شرطة سترة اثر اعتراض مظاهرات خرجت بذكرى الثورة الثامنة

2019/02/15 | 14:43

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اندلعت صدامات عنيفة قرب مركز الشرطة في جزيرة سترة اثر اعتراض

مظاهرات خرجت بالذكرى السنوية الثامنة لإنطلاق ثورة البحرين.وعمدت قوات الامن البحرينية الى قمع المتظاهرين مستخدمة قنابل الغاز

المسيل للدموع والسلاح الانشطاري (الشوزن) المحرم دوليًا.ويستمر الحراك الشعبي في البحرين منذ شهر شباط/فبراير عام 2011،

وواجهته الحكومة بعمليات اعتقال واسعة وحصار على بعض البلدات،

كالدراز، وسجن رموز للمعارضة والحظر الإعلامي، اضافة الى سحب الجنسية

عن آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم، والحكم بالمؤبد على امين عام جمعية

الوفاق الشيخ علي سلمان.

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