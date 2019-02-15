إدواردو بريزو يقترب من تدريب منتخب باراغواي

2019/02/15 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وينتظر أن يجتمع بريزو مع رئيس الاتحاد الباراغوياني لكرة القدم من أجل إتمام الصفقة والاعلان عن التعاقد الرسمي. ويذكر أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد غادر منتخب باراغواي بعد 6 أشهر من تعيينه كمدرب أول لأسباب عائلية. وعرف بريزو (49 عاماً) في الدوري الإسباني عقب اشرافه على المقاليد الفنية لأندية سيلتا فيغو (2014-2017) وإشبيلية (2017) وأتلتيك بيلباو (2018). ويستعد منتخب باراغواي لخوض غمار كوبا أميركا – البرازيل 2019 في المجموعة الثانية رفقة منتخبات قطر، بطل كأس آسيا، والأرجنتين وكولومبيا.

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