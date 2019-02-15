2019/02/15 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/وزارة البلديات:ذوو الدخل المحدود سيشلمون بالاراضي مجانا

15/02/2019 14:39:00 PM |

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اعلنت وزارة البلديات ،اليوم الجمعة،انها ستوزع قطع اراض مساحتها 150 مترا مربعا لكل قطعة مع الخدمات لذوي الدخل المحدود مجانا واخرى بمساحة 250 متر مربع لذوي الدخل المتوسط بسعر 75 الف للمتر مع الخدمات ولشريحة المسؤولين 400 متر مربع فما فوق بسعر 150 الف دينار للمتر.

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