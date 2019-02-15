مؤتمر وارسو يفشل في تشكيل جبهة دولية ضد إيران

2019/02/15 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت قناة “الميادين” فشل صدور أي بيان مشترك عن مؤتمر وارسو، في تشكيل جبهة دولية ضد طهران، ووزير الخارجية الأميركي يعتبر أن لقاء الإسرائيليين والعرب في الغرفة نفسها أمس “شكّل يوماً تاريخياً”.أفاد موفد الميادين إلى بولندا بأنه لم يصدر أي بيان مشترك أو ختامي عن مؤتمر وارسو، الذي جمع دولاً غربية على رأسها […]

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