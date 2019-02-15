جروس يعقد جلسات منفردة مع نجوم الزمالك

2019/02/15 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتريعقد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك المصري جلسات خاصة مع نجوم الفريق لتقديم الدعم المعنوي لهم عقب التعادل أمام فريق نصر حسين داي الجزائري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي هذا قبل مران الفريق المقرر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة والذي يخوضه الفريق استعدادًا للعودة للمنافسات المحلية ببطولة الدوري المصري.

واتفق المدرب السويسري على عقد الجلسات مع كل لاعبي الفريق بشكل عام على أن يخصص وقتًا للنجوم الكبار لينفرد بهم ويتحدث معهم.



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وقرر جروس أن تكون الجلسات المنفردة مع كلاً من محمود عبد المنعم كهربا ويوسف أوباما ومحمود الونش وابراهيم حسن.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في الدوري المصري ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من البطولة التي يتصدرها الزمالك نفسه منذ انطلاقها.

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ويعود الزمالك اليوم للتدريبات عقب حصول الفريق على راحة بالأمس بعد التعادل المخيب للآمال أمام نصر حسين داي في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 19 لقاء خاضهم الفريق متقدمًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني والـ 45 نقطة من 22 مباراة والأهلي صاحب المركز الثالث والـ 39 نقطة من 18 مواجهة.

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