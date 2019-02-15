تقرير أميركي: داعش يحكم بعض المناطق ليلاً.. والحشد أغلق مقرات وهمية لطمأنة السُنة

2019/02/15 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال موقع ذا ديلي بيست الأميركي، إن مقاتلي تنظيم داعش يعودون للعمل بعد حلول الظلام، مبيناً ان نشاطتهم يتم ضد من تجرأ بالوقوف ضدهم وساند القوات الامنية، لافتاً الى ان اغلاق مقار الحشد الشعبي الوهمية جاء “لطمأنة الطائفة السنية في البلاد”.وذكر تقرير للموقع، ترجمه “ناس”، اليوم (15 شباط 2019)، أن “مقاتلي […]

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