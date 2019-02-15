2019/02/15 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(بالصور) اجتماع مسرور بارزاني وسيرجي لافروف في ميونخ

على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن ، اجتمع مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة ، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ويعقد المؤتمر السنوي أعماله هذا العام، للفترة من 15 إلى 17 فبراير/ شباط الجاري.

ويرافق بارزاني الذي وصل ميونخ امس الخميس كل من المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزةيي ، وممثل حكومة اقليم كوردستان في المانيا دلشاد بارزاني .

ومن المقرر أن يجري مسرور بارزاني على هامش المؤتمر، عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين المشاركين فيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بالصور) اجتماع مسرور بارزاني وسيرجي لافروف في ميونخ) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بالصور) اجتماع مسرور بارزاني وسيرجي لافروف في ميونخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).