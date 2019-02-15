5 أسماء تحدد مستقبل المخضرم الكتلوني

2019/02/15 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيشهد فريق برشلونة خلال السنوات القليلة المقبلة تغييرات كبيرة في

صفوف لاعبيه الكبار، الذين سيعتزلون أو سيغيرون الوجهة صوب أندية

أخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مستقبل الفريق الكتالوني "من دون

نجومه".

وذكرت صحف مختصة إن "لا خوف على برشلونة مستقبلا"، مضيفة "تضم

تشكيلة الفريق لاعبين شباب قادرين على السير على نهج النجوم، الذين

سبقوهم".وتابعت "ترتكز سياسة إدارة برشلونة على مستقبل النادي بدلا من

الحاضر، وبالتالي التركيز على المدارس الرياضية، التي تضم خيرة

الشباب".وستحمل الأجيال القادمة المشعل من رفاق ميسي لإكمال المسيرة التي

بدؤوها كما يلي:جيرارد بيكيه: سيكون الشاب ماتياس دي ليخت، البالغ من العمر 19

عاما، الذي يحمل قميص أياكس أمستردام الهولندي، خير خلف للاعب

الإسباني، الذي يتجاوز عمره 32 عاما.توماس فيرمايلين: من المقرر أن يصل هذه السنة إلى برشلونة، جون كلير

توديبو (19 عاما)، لتعويض فيرمايلين (33 عاما)، الذي تميزت مسيرته

مع برشلونة بكثرة الإصابات.



يتوقع أن يمتد عقد اللاعب مع "البارسا"

إلى غاية 2023.جوردي ألبا: فيرلاند ميندي (23 عاما)، حامل قميص أولمبيك ليون

الفرنسي، قد يلتحق ببرشلونة لسد النقص، الذي سيحصل في دفاع برشلونة،

مع اقتراب ألبا (29 عاما) من إنهاء مسيرته.لويس سواريز: يبلغ الأوروغوياني من العمر 31 عاما، وأيامه مع

الفريقة باتت معدودة، لذلك يفكر مسؤولو برشلونة في خدمات المهاجم

الصربي، لوكا يوفيتش (21 عاما).سيرجيو روبيرتو: قد يكون السنغالي موسى واغي (20 عاما) خير بديل

لروبرتو (27 عاما).ليونيل ميسي: يجمع الخبراء والمحللون على أن "البرغوث الأرجنتيني"

لن يعوض أبدا داخل برشلونة، ولا يوجد لاعب قادر على تحقيق ما حققه

النجم الأرجنتيني.

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