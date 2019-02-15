مصدر: إدارة الجوية تضغط على باسم قاسم لتقديم استقالته

2019/02/15 | 15:16

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بغداد اليوم _ خاص

افاد مصدر من نادي القوة الجوية، الجمعة، بأن إدارة النادي تمارس ضغوطات على مدرب فريق الكرة بالنادي باسم قاسم لتقديم استقالته من مهمة تدريب فريقها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الادارة منقسمة الى كتلتين، واحدة تحاول الاستمرار بالضغط على باسم قاسم لتقديم استقالته، فيما تعارضها كتلة ثانية من داخل الادارة".

واضاف أن "الادارة تحاول تحريض الجمهور للضغط على باسم قاسم واسماعه كلام يدفعه لتقديم الاستقالة، حيث لاترغب الادارة اقالته لإنها ستتكفل بدفع جميع مستحقاته المتبقية من مبلغ عقده بعد ان استلم المدرب نسبة 50 بالمئة من مبلغ العقد".

يشار الى ان باسم قاسم سبق له وان طالب الادارة بدفع مستحقات اللاعبين المالية، مما اثار غضب غضبها.

بغداد اليوم- بغداد

إنطلقت امس الجمعة، الجولة 17 من منافسات دوري الكرة الممتاز، بتعادل البحري واربيل بادارة حكم الساحة سيف خميس، فيما اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم، الطواقم التحكيمية للمتبقي من مباريات الجولة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته

بغداد اليوم- بغداد

فاز لاعبو العراق السابقين رعد حمودي وفلاح حسن، الجمعة 15 شباط 2019، في انتخابات الخبراء للجمعية العمومية في الاولمبية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن رعد حمودي وفلاح حسن وفرقد عبد الجبار ووهاب الطائي واحمد صبري وصفاء صاحب وطارق

بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة الأولمبية العراقية، الجمعة (15 شباط 2019)، مؤتمرها الانتخابي بغياب 8 من أعضاء الهيأة العامة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن اللجنة الأولمبية العراقية، عقدت مؤتمرها الانتخابي اليوم، بانسحاب 8 أعضاء من الهيأة العامة.

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