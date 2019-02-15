2019/02/15 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مسلحون يقدمون على سرقو محل للمصوغات الذهبية جنوب شرقي بغداد

واع / بغداد / ز .أ

اقدم مسلحون مجهولون ، الجمعة، على سرقة مصوغات ذهبية تقدر قيمتها 200 مليون دينار من محل للصياغة جنوب شرقي بغداد.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مسلحين مجهولين اقتحموا محل صياغة بشارع الكبيسي بمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، وسرقوا حليا تقدر قيمتها بـ200 مليون دينار".

واضاف أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وشنت حملة دهم وتفتيش بحثا عن السراق".

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