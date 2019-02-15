هل يكون مونديال 2030 بنكهة لاتينية خالصة؟

2019/02/15 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وغرّد الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا "اتفق رؤساء الأرجنتين ماوريسيو ماكري، تشيلي سيباستيان بينييرا، الباراغواي ماريو عبده والأوروغواي تاباريه فاسكيز لتقديم ملف ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030". وكان الثلاثي، الأرجنتين-الأوروغواي-الباراغواي، قد أعلنوا عن نيتهم للترشح في تشرين الأول/اكتوبر 2017.وشرح رئيس تشيلي أنه عرض على الرؤساء الثلاثة منذ عدة أشهر رغبته بالانضمام اليهم فوافقوا على ذلك.ويعد رجل الأعمال بينييرا من الشغوفين بكرة القدم، فكان المالك الرئيس لأسهم نادي كولو كولو الجماهيري بين 2006 و2010.أما ماكري فقد ترأس نادي بوكا جونيورز العريق في الأرجنتين وفاسكيز نادي أتلتيكو بروغريسو.وأبلغ الرباعي الاتحاد الدولي لكرة القدم رغبته بتنظيم المونديال المئوي بعد النسخة الأولى في 1930 والتي أحرزتها الأوروغواي على أرضها.وكان الرئيس البوليفي إيفو موراليس أكد في كانون الأول/ديسمبر الماضي خلال قمة السوق الأميركية المشتركة "ميركوسور" في مونتيفيديو، أن بلاده مستعدة أيضا للانضمام لملف الترشيح الثلاثي. ومن الدول الأربع، وحدها الباراغواي لم تستقبل المونديال على أرضها.فبعد نسخة الأوروغواي 1930، استقبلت تشيلي نسخة 1962 ثم الأرجنتين في 1978.ولم تنظم البطولة الأهم في العالم في تاريخها في أربع دول.في 2002 نظمت اليابان وكوريا الجنوبية أول نسخة مشتركة، فيما ستقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.إصرار مغربي ومن المرجح أن يواجه هذا الملف منافسة بعدما اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على المغرب تنظيم نهائيات مشتركة مع البرتغال.وفي حزيران/يونيو الماضي وغداة خسارته شرف استضافة نسخة 2026 أمام الترشيح الثلاثي الأميركي-الكندي-المكسيكي، أعلن المغرب أيضاً عزمه الترشح لاستضافة نسخة 2030 دون التطرق إلى احتمال التقدم بملف مشترك.وفي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، تطرق اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم الذي يضم المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر، لإمكانية استضافة مشتركة، وأعلن موافقته على "فكرة" التقدم بملف ترشيح ثلاثي من هذه الدول لاستضافة النهائيات.وفي الجانب الأوروبي، تنوي دول اليونان وبلغاريا ورومانيا وصربيا التقدم أيضًا بترشيح مشترك لتنظيم النسخة ذاتها، على غرار المملكة المتحدة وإيرلندا.غداً الصين؟ وبعد تنظيمها أولمبياد 2008 الصيفي بنجاح في بكين، لم تخف الصين رغبتها بالاستضافة، ولو أنها لم تعبر صراحة عن تاريخ النسخة التي تهدف لاستقبالها.وأطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ سياسة تطوير لكرة القدم في بلاده، من خلال ضخ الملايين في بطولته المحلية عبر مستثمرين صينيين واستقدام أبرز اللاعبين الأجانب.وسيشارك في مونديالي 2026 و2030 ثمانية وأربعون منتخبا مقابل 32 حاليا، ويدرس الاتحاد الدولي (فيفا) إمكانية رفع العدد إلى 48 في مونديال 2022 المقرر في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يكون مونديال 2030 بنكهة لاتينية خالصة؟) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يكون مونديال 2030 بنكهة لاتينية خالصة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).