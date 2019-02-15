2019/02/15 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أندية كرة القدم تتضامن مع فلامنغو بعد الكارثة) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أندية كرة القدم تتضامن مع فلامنغو بعد الكارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).