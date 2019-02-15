2019/02/15 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قدم باحثان بارزان، جملة من التوصيات، للولايات المتحدة الأميركية، بشأن الطريقة الأمثل للتعامل مع حركة عصائب أهل الحق وزعيمها قيس الخزعلي.وفي مقال مطول، نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وترجمه “ناس” اليوم (15 شباط 2019)، كتب مايكل نايتس، وهو زميل أقدم في المعهد، وفرزاند شيركو، وهو باحث استراتيجي ومحلل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثان ينصحان واشنطن: هكذا يجب التعامل مع عصائب أهل الحق في العراق) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثان ينصحان واشنطن: هكذا يجب التعامل مع عصائب أهل الحق في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).