2019/02/15 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ أمين أبوراشد لن نتناول هزالة التمثيل للدُوَل المُشاركة في مؤتمر وارسو، لأن الترويج الديبلوماسي والإعلامي لهذا المؤتمر قبل أشهر من عقدِه، بدأً على أنه يهدِف الى إقامة تحالف دولي ضدّ إيران، ثم بدأت التنازلات الأميركية لإغراء المدعوين، ليُصبح العنوان عناوين، نختصرها بمسألة “بحث مسألة الإستقرار في الشرق الأوسط”، لكن المضمون لم يتغيَّر، فكانت المواقف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “وارسو”..



الخيبة الأميركية الثالثة بمواجهة ايران alansaar.

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