2019/02/15 | 15:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..
اكد رئيس” لقاء علماء صور” ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، ان مؤتمر “وارسو” الذي دعى له صانعو الارهاب هو مؤتمر تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع الذي جرى فيه خيانة للأمة جمعاء، وهو تمهيد لما سمي صفقة القرن”.
وفيما الشيخ ياسين القوى السياسية “بالابتعاد عن السجالات التي لا طائل منها، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ ياسين: مؤتمر “وارسو” هدفه تصفية القضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد رئيس” لقاء علماء صور” ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، ان مؤتمر “وارسو” الذي دعى له صانعو الارهاب هو مؤتمر تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع الذي جرى فيه خيانة للأمة جمعاء، وهو تمهيد لما سمي صفقة القرن”.
وفيما الشيخ ياسين القوى السياسية “بالابتعاد عن السجالات التي لا طائل منها، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ ياسين: مؤتمر “وارسو” هدفه تصفية القضية الفلسطينية alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ ياسين: مؤتمر “وارسو” هدفه تصفية القضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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