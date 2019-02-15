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الشيخ ياسين: مؤتمر “وارسو” هدفه تصفية ​القضية الفلسطينية​
2019/02/15 | 15:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..

اكد رئيس” لقاء علماء صور” ومنطقتها العلامة ​الشيخ علي ياسين​ العاملي، ان مؤتمر “وارسو” الذي دعى له صانعو ​الارهاب​ هو مؤتمر تصفية ​القضية الفلسطينية​ والتطبيع الذي جرى فيه خيانة للأمة جمعاء، وهو تمهيد لما سمي صفقة القرن”.

وفيما الشيخ ياسين القوى السياسية “بالابتعاد عن السجالات التي لا طائل منها، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح […]

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