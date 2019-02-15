المرور توزع اللوحات على أصحاب المركبات التي تم تسجيلها في الأنبار

2019/02/15 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مديرة المرور بتسجيل العجلات وتوزيع اللوحات على أصحاب المركبات التي تم تسجيها في محافظة الانبار.وأكد مدير مرور الأنبار العميد ليث محمد، وجود عدد من

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