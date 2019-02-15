الدولار يتعافى واليورو ينخفظ 2%

2019/02/15 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت عملات الملاذ الآمن، بما في ذلك الين الياباني، مكاسب، اليوم الجمعة، بعد بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وبقي الدولار قويا، في الوقت

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