2019/02/15 | 15:38

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رغم معارضة امريكية..



ايران تصبح عضواً في لجنة بناء السلام الاممية

العالم الاسلامي ايران

رغم معارضة امريكية..



ايران تصبح عضواً في لجنة بناء السلام الاممية

الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:23

إرشيف

أصبحت ايران، عضوا في لجنة بناء السلام التابعة لمنظمة الامم المتحدة، وذلك رغم المحاولات الاميركية لعرقلة ذلك.

وقد تم التصويت خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة خلال اجتماعه أمس الخميس على انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى لجنة بناء السلام، حيث حصلت على 35 صوتا مؤيدا من مجموع 46 صوتا.وتستمر عضوية ايران في هذه اللجنة التابعة لمنظمة الامم المتحدة سنتيين.



وقد تحققت عضوية ايران في حين ان هيئة ممثلية أميركا في منظمة الامم المتحدة حاولت عرقلة انضمام ايران الى لجنة بناء السلام، وطالبت بالتصويت السري بهذا الخصوص، وبالتالي تمكنت ايران من ان تصبح عضوا في اللجنة بتصويت أغلبية اعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الاممية (اكوسوك).وتعتبر لجنة بناء السلام التابعة لمنظمة الامم المتحدة، منظمة دولية تنشط فتي مجال إقرار السلام في الدول التي تعاني من الصراع الداخلي وفي مختلف مناطق العالم.



وتتألف هذه اللجنة من 31 عضوا، يتم انتخابهم كالتالي: 7 أعضاء من مجلس الامن الدولي (بمن فيهم الاعضاء الخمسة الدائمين)، و7 أعضاء من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة، و7 أعضاء من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، و5 أعضاء من الدول الاكثر مساهمة في ميزانية الامم المتحدة، و5 أعضاء من الدول الاكثر مساهمة في قوات الامن والشرطة في مهام حفظ السلام الاممية.انتهى...س ح

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