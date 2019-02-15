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ما هو شرط يوفنتوس لاستمرار اليغري بمهام تدريبه؟

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ما هو شرط يوفنتوس لاستمرار اليغري بمهام تدريبه؟

الجمعة 15 فبراير 2019 - 15:15

ماسيمليانو آليغري مدرب نادي يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن استمرار المدرب ماسيمليانو آليغري مع يوفنتوس مرهون بتتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن آليغري سيكون أمام الفرصة الأخيرة لحصد اللقب القاري مع السيدة العجوز، هذا الموسم، مع قائمته المدججة بالنجوم.وأشار الموقع، إلى أن آليغري سيكون مرشحًا لمغادرة يوفنتوس، والتوجه إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد؛ حال فشله في قيادة البيانكونيري لحصد لقب دوري الأبطال، خاصة بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.انتهى...س ح

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