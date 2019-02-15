2019/02/15 | 15:40

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الداخلية المصرية: إحباط محاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع في ميدان الجيزة

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