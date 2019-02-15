المانيا تساهم في اعادة اعمار المناطق المحررة

2019/02/15 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، الخميس، تخصيص 36 مليون دولار بموازنة 2019 لملف إعادة إعمار المناطق المحررة.فيما كشف السفير الألماني في العراق عن زيارة قريبة لمستشار الحكومة الألمانية للشؤون الدينية.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ، إن “الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق استقبل، اليوم، السفير […]

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