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ازدياد كبير في الإصابات بالحصبة عالميا… و”الصحة” تحذر  
2019/02/15 | 15:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

وجهت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، تحذيرا من الازدياد الكبير في الإصابات بمرض الحصبة في العالم، بعدما سجلت ارتفاعا يقرب من 50% في العام الماضي، مقارنة مع سنة 2017.

وصرحت مديرة قسم التلقيح والمنتجات الحيوية في المنظمة، كاثرين أوبراين، خلال مؤتمر صحفي، قائلة إنه “عندما نرى ازديادا بنسبة 50% في عدد الحالات المبلغ عنها، […]

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