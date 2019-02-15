2019/02/15 | 15:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
وجهت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، تحذيرا من الازدياد الكبير في الإصابات بمرض الحصبة في العالم، بعدما سجلت ارتفاعا يقرب من 50% في العام الماضي، مقارنة مع سنة 2017.
وصرحت مديرة قسم التلقيح والمنتجات الحيوية في المنظمة، كاثرين أوبراين، خلال مؤتمر صحفي، قائلة إنه “عندما نرى ازديادا بنسبة 50% في عدد الحالات المبلغ عنها، […]
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وجهت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، تحذيرا من الازدياد الكبير في الإصابات بمرض الحصبة في العالم، بعدما سجلت ارتفاعا يقرب من 50% في العام الماضي، مقارنة مع سنة 2017.
وصرحت مديرة قسم التلقيح والمنتجات الحيوية في المنظمة، كاثرين أوبراين، خلال مؤتمر صحفي، قائلة إنه “عندما نرى ازديادا بنسبة 50% في عدد الحالات المبلغ عنها، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازدياد كبير في الإصابات بالحصبة عالميا… و”الصحة” تحذر ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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