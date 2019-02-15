الداخلية المصرية: إحباط محاولة تفجير قنبلة بميدان الجيزة

2019/02/15 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تفجير قنبلة بدائية الصنع في محيط مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة.

ونشرت الداخلية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا كان نصه:

«بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير، قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمني بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

وقام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعولها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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