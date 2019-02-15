بكين تدعو جميع الدول لاحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في شؤون فنزويلا

2019/02/15 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الصين اليوم الجمعة، جميع الدول إلى احترام مبادئ الأمم المتحدة

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية غين شوانغ، في مؤتمر

صحفي، إن الجانب الصيني يرى أنه يجب على جميع الدول احترام مبادئ

ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى،

وأشار إلى أن بلاده دعمت منذ البداية، وتدعم جهود الحكومة الفنزويلية

لحماية سيادة الدولة واستقرار البلاد، وتدعو بكين جميع الأطراف إلى

دعم الحوار السلمي بين الحكومة والشعب في فنزويلا في إطار الدستور،

للبحث عن حل سياسي لهذه القضية.

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