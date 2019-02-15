رئيس الوزراء الاسباني يدعو الى إجراء إنتخابات تشريعية مبكّرة

2019/02/15 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث، إلى "إجراء انتخابات مبكرة يوم

28 نيسان المقبل، مما يمهد الطريق أمام حالة من عدم اليقين قد تستمر

شهورا في رابع أكبر إقتصاد في منطقة اليورو حيث يشهد المناخ السياسي

إنقساما متزايدا."ودعا سانتشيث في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، إلى "الانتخابات بعد أن

صوت البرلمان ضد مشروع الميزانية الذي قدمته حكومة الأقلية التي

يرأسها."أضاف: "بين عدم فعل أي شيء والاستمرار دون ميزانية، ودعوة الإسبان

ليقولوا كلمتهم، اخترت الثانية، إسبانيا بحاجة إلى مواصلة التقدم

والمضي قدما بالتسامح والاحترام والاعتدال والفطرة السليمة."وأكمل : "إقترحت حل البرلمان والدعوة لانتخابات يوم 28 أبريل."ووفقا لاستطلاعات الرأي لن يفوز أي حزب بمفرده بما يكفي من الأصوات

لتشكيل الحكومة، مما يشير إلى أن مسألة تشكيل حكومة ائتلافية ستحتاج

مفاوضات مطولة بين ثلاثة أحزاب أو أكثر ، ومن المحتمل أن تشمل حزب

(بوكس) اليميني المتطرف.

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