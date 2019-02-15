الشاهد وماكرون يبحثان ملفي الإرهاب والاقتصاد بباريس

2019/02/15 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى باريس.

وقال مراسل الغد من باريس، إن المباحثات قد تركزت على ملفين، هما: مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، عقب لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون، إن فرنسا ستضاعف حجم استثمارتها في تونس.

وأضاف الشاهد أن الجانب الفرنسي وعد بزيادة عدد السائحين من 800 ألف إلى حوالي مليون سائح فرنسي إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وكان رئيس الوزراء التونسي قد التقى نظيره الفرنسي إدوارد فيليب قبيل افتتاح المنتدى الاقتصادي الفرنسي التونسي, حيث تشهد زيارة الشاهد إلى باريس توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون المشترك بين فرنسا وتونس.

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