2019/02/15 | 15:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالبات بإكمال المدارس التي بلغ انجازها 80% في سامراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EW_KLF9bzjw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالبات بإكمال المدارس التي بلغ انجازها 80% في سامراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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