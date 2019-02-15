فشل البشير في احتواء الاحتجاجات يهدد “عرشه”

2019/02/15 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم- هدّدت السلطات السودانية الخميس باتخاذ إجراءات قانونية بحق منظمي التظاهرات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير، واتهمتهم بالدعوة للعنف وتعريض “أمن البلاد

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