2019/02/15 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مديرية استخبارات كربلاء : اعتقال شبكة للخطف تزاول اعمالها في العاصمة

15/02/2019 15:42:00 PM |

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واع / مكتب كربلاء / ت .ح

اعتقلت مديرية استخبارت ومكافحة إرهاب كربلاء ، الجمعة، عن شبكة للخطف في المحافظة كانت تمارس اعمالها في بغداد.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مديرية استخبارت ومكافحة إرهاب كربلاء القت القبض على شبكة تقوم بخطف المواطنين وبعدها يساومونهم بمبالغ مالية".

واضاف أن "هذه العصابة كانت تعمل في محافظة بغداد، وبعد مجيئهم الى كربلاء تم إلقاء القبض عليهم".

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