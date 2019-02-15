رجل يقاتل اسد.. هكذا كانت “جولة المصارعة”

2019/02/15 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس في قصة تبدو غريبة وخارج المألوف، دخل رجل في صراع دام مع أسد جبلي، باغته أثناء التنزه في منطقة برية بولاية كولورادو الأميركية.ووفقا للتفاصيل التي أوردتها شبكة “فوكس نيوز”، الجمعة، فقد كان الرياضي، ترافيس كوفمان، يركض وحيدا في منطقة غابات جبلية بمقاطعة لاريمير بولاية كولورادو، في الرابع من فبراير الجاري.[…]

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