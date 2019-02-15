أيرباص تطوي صفحة إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم

2019/02/15 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخيرا تم إسدال الستار على إنتاج أكبر طائرة لنقل الركاب في العالم بعد منعطفات كبيرة، لكن ردود أفعال الأسواق التي رفعت سعر

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