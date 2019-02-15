بوجبا يعتذر لزملائه بعد الطرد أمام باريس

2019/02/15 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعتذر الدولي الفرنسي بول بوجبا، لزملائه بعدما للطرد في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، الثلاثاء الماضي، على ملعب أولد ترافورد.وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن “بول بوجبا غاضباً للغاية، وبعد المباراة كان في حالة غضب شديد في غرفة خلع الملابس وركل الخزانة الخاصة به، ولم يتمالك نفسه إلا بعد […]

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