مسرور بارزاني عن اجتماعه بـ لافروف : عقدنا لقاءً مثمراً

2019/02/15 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة ، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي للامن في ميونخ الالمانية.

ويعقد المؤتمر السنوي في دورته الـ 55 أعماله هذا العام، للفترة من 15 إلى 17 فبراير/ شباط الجاري.

ووصف مسرور بارزاني لقائه بوزير الخارجية الروسي بـ"المثمر" .

بارزاني قال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" عقب لقائه لافروف ، طالعته (باسنيوز) " كان لدينا اجتماع مثمر بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف " ، مضيفاً " تحدثنا عن العلاقات التأريخية بين شعب كوردستان وروسيا ، كما بحثنا الوضع في سوريا ، كذلك سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمار بين روسيا وكوردستان ، والعراق بشكل عام " .



ويرافق بارزاني الذي وصل ميونخ امس الخميس كل من المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزةيي ، وممثل حكومة اقليم كوردستان في المانيا دلشاد بارزاني .

ومن المقرر أن يجري مسرور بارزاني على هامش المؤتمر، عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين المشاركين فيه.

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